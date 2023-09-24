الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الرابعة من مساء الإثنين على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس.

بينما اختار بابا فاسيلو  المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة  بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها ستاد السلام في تمام الرابعة عصرا:

وجاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبوجبل _ حسن شاهين

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ اسحاقو يعقوبو _ أمير مدحت _ سعيد سيمبوري _ معاذ الحناوي _ محمد بسيوني _ محمود الجزار

خط الوسط .. محمد فتحي _ أحمد النادرى _ سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد مدبولى _ عماد فتحى  _ محمد عبد اللطيف جريندو _ إبراهيم حسن _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود _ أسامة فيصل.

كان فريق بيراميدز قد تعادل امام الزمالك بهدفين لكل فريق في الاسبوع الأول للدوري بينما تعرض فريق البنك الاهلي للخسارة بهدف امام طلائع الجيش بهدف .

بلاتي توريه بيراميدز البنك الأهلي قائمة فريق البنك الأهلي محمد أبوجبل

مواد متعلقة

قائمة البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز غدًا فى الدورى

وزير الرياضة يهنئ بطالتنا ناشئات اليد بالفوز بالبطولة الإفريقية بتونس

150 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك بعد انتقال لاعب اليد لـ باريس سان جيرمان

برنامج تأهيلى مكثف لعبدالله جمعة في الزمالك لتجهيزه لمباريات الدورى

غيابات بيراميدز أمام الزمالك غداً في الدورى الممتاز

بيراميدز كامل العدد قبل مواجهة الزمالك فى الأسبوع الأول للدورى

اتحاد الكاراتيه يكرم أبطال العالم ورئيس نادي الزهور

مدرب الإسماعيلى يكشف أسباب الخسارة أمام زد فى الدورى

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: فشل مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

الباز يحذر من لجان الإخوان: يحاولون التشويش على الانتخابات الرئاسية

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بعد تحذير العالم الهولندى.. كيف يتنبأ العلماء والخبراء بالزلازل؟

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟