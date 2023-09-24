قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الرابعة من مساء الإثنين على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس.

بينما اختار بابا فاسيلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها ستاد السلام في تمام الرابعة عصرا:

وجاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبوجبل _ حسن شاهين

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ اسحاقو يعقوبو _ أمير مدحت _ سعيد سيمبوري _ معاذ الحناوي _ محمد بسيوني _ محمود الجزار

خط الوسط .. محمد فتحي _ أحمد النادرى _ سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد مدبولى _ عماد فتحى _ محمد عبد اللطيف جريندو _ إبراهيم حسن _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود _ أسامة فيصل.

كان فريق بيراميدز قد تعادل امام الزمالك بهدفين لكل فريق في الاسبوع الأول للدوري بينما تعرض فريق البنك الاهلي للخسارة بهدف امام طلائع الجيش بهدف .