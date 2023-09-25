بعد 6 أسابيع.. ستاد بريست مفاجأة الليج 1 في الموسم الحالي

لم يتمكن نادي ستاد بريست منذ أن صعد إلى الليج 1 في موسم 2019 – 2020 من أن جمع من قبل 13 في أول 6 أسابيع يتصدر بها بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي في مفاجأة من العيار الثقيل إذ فاز في 4 مباريات على أندية لانس في الأسبوع الأول، ولوهافر الصاعد حديثا إلى الليج 1 في الأسبوع الثاني، وستاد ريمس في الأسبوع الخامس، وأولمبيك ليون في الأسبوع السادس، وتعادل في مباراة واحدة مع نادي ستاد رين سلبيا في الأسبوع الرابع في حين لم يعرض سوى لخسارة واحدة أمام نادي أولمبيك مارسيليا بنتيجة هدفين نظيفين في الأسبوع الثالث.

سجل 8 أهداف بمعدل 1.3 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل ليس مرتفعا، وهدافه هو الفرنسي رومان ديل كاستيو برصيد 3 أهداف بينما استقبلت شباكه 6 أهداف بما يعني أنه يستقبل هدفا واحدا في كل مباراة، وهو أمر ليس جيدا.

الموسم الذي كان الأكثر جمعا للنقاط لبريست

على الجانب الآخر الموسم الذي كان يشهد أكثر نقاط استطاع بريست أن يحصدها في الأسابيع الستة الأولى كان 2020 – 2021 حيث حصد فيها 9 نقاط من الفوز في 3 لقاءات على أندية ديجون في الأسبوع الثالث، ولوريان في الأسبوع الرابع، وموناكو في الأسبوع السادس، والغريب أنه لم يتعادل لكنه تعرض لـ3 خسائر أمام أندية نيم أولمبيك في الأسبوع الأول، ومارسيليا في الأسبوع الثاني، وأنجيه في الأسبوع الخامس.

أحرز 10 أهداف أما شباكه فقد تلقت 12 هدفا.

وأنهي هذا الموسم في الترتيب الـ13 بـ41 نقطة حصدها من 11 انتصارا، و8 تعادلات، و 19 هزيمة.

بريست في موسم 2019 - 2020

يليه موسم 2019 – 2020 إذ جنى في الأسابيع الستة الأولى 7 نقاط من الفوز في مباراة واحدة على ريمس بنتيجة هدف دون رد في الأسبوع الثالث، والتعادل في 4 مباريات مع أندية تولوز في الأسبوع الأول، وسانت إتيان في الأسبوع الثاني، ورين في الأسبوع الخامس، وجيروندان بوردو في الأسبوع السادس في حين لم يتعرض سوى للخسارة في مباراة واحدة أمام نيم بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في الأسبوع الرابع.

لم يسجل سوى 5 أهداف بينما اهتزت شباكه بـ7 أهداف.

وفي نهاية الموسم احتل المركز الـ14 برصيد 34 نقطة جناها من 8 انتصارات، و10 تعادلات و 10 هزائم.

بريست في الموسم الماضي

يأتي بعده الموسم الماضي حيث لم يجمع في الأسابيع الستة الأولى سوى 5 نقاط من الفوز في لقاء وحيد على أنجيه بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع الثالث،والتعادل في لقاءين مع مارسيليا في الأسبوع الثاني، وستراسبورج في الأسبوع السادس في حين تعرض للخسارة في 3 لقاءات أمام لانس في الأسبوع الأول، ومونبلييه في الأسبوع الرابع، ورين في الأسبوع الخامس.

أحرز 8 أهداف بينما دخل مرماه 16 هدفا.

وختم الموسم في المرتبة الـ14 برصيد 44 نقطة جمعها من 11 انتصارا، و11 تعادلا، و16 هزيمة.

الموسم الأقل حصدا للنقاط

أما الموسم الذي حصد فيه أقل نقاط في الستة أسابيع الأولى كان 2021 – 2022 إذ لم يحصد فيه سوى 4 نقاط دون أن يفوز في أي مباراة لكن من التعادل في 4 مباريات مع ليون في الأسبوع الأول، ورين في الأسبوع الثاني، وأنجيه في الأسبوع الخامس، وكليرمون فوت 63 في الأسبوع السادس في حين تعرض للخسارة في مباراتين أمام ناديي باريس سان جيرمان في الأسبوع الثالث، وستراسبورج في الأسبوع الرابع.

سجل 7 أهداف أما شباكه فقد استقبلت 11 هدفا.

وفي الأخير احتل المركز الـ14 بـ48 نقطة حصدها من 13 انتصارا، و9 تعادلات، و 16 هزيمة.

إذن الموسم الجاري في الأسابيع الستة الأولى هو الأكثر نقاط لكنه ليس الأقوى على مستوى الهجوم أما على مستوى الدفاع، فهو الأقوى، مؤكدًا أن بريست لن يستمر طويلا على قمة الدوري الفرنسي لكن هل يستغل هذه الانطلاقة القوية جدا، ويتمكن من انهائه محتلا مركزا في النصف الأول من الجدول لأول مرة منذ صعوده.