الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يستهل مشواره فى الدورى الفرنسى بتعادل سلبى مع لوريان فى غياب مبابى

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان تعادل سلبيا مع لوريان

خيم التعادل السلبي على مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه لوريان، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

وغاب النجم كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان ونجمه، عن المباراة في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول بقائه بالنادي، وهو الأمر ذاته بالنسبة للبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي.

وأهدر باريس، حامل لقب الموسم الماضي، والذي خاض أول مباراة رسمية بقيادة مدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي، فرصة بداية الموسم الجديد بتحقيق الفوز على لوريان، في مباراة لم ينجح فيها كلا الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة.

وكانت مباريات الدوري الفرنسي قد انطلقت مساء الجمعة، حيث تعادل نيس وضيفه ليل 1 /1، فيما فاز مارسيليا على ريمس 2 /1 في وقت سابق مساء السبت.

باريس سان جيرمان الفرنسي لوريان الفرنسي الدوري الفرنسي كيليان مبابي

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