الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مستشار شيخ الأزهر للوافدين: تلقينا 408 أعمال بملتقى الأزهر للكاريكاتير

نهلة الصعيدي
نهلة الصعيدي

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر للوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، إن مسابقة ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه والذي انعقد تحت شعار “تمكين المرأة” قد شهدت تفاعلًا كبيرًا من فنانين وفنانات، حيث شارك في الملتقى 287 فنانًا وفنانة من 46 دولة على مستوى العالم.

وأضافت مستشار شيخ الأزهر للوافدين أن مجمل الأعمال التي تلقتها اللجنة المسؤولة عن الملتقى 408  أعمال، عبارة عن 101 بورتريه، و307 كاريكاتير، مبينة أن ما يميز الملتقى هذا العام أنه شارك فيه فنانون من أغلب قارات العالم من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، وهو دليل على نجاح هذا الملتقى وأهميته في مناقشة قضايا حيوية.

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وبيّنت رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، أن سبب انجذاب كثير من الفنانين إلى الملتقى هو عالمية الأزهر ومكانته ودوره المحوري الذي يقوم به في أغلب دول العالم، موضحة أنه تم مد فترة تلقى الأعمال بسبب الإقبال الكبير على الملتقى، مؤكدة أن الأزهر يدعم الفن الهادف بقوة لما له من تأثير كبير على المجتمعات.

وانقسمت المسابقة إلى قسمين: الكاريكاتير وتدور المسابقة حول تعزيز الثقافة الحقوقية للمرأة وتمكينها، واستعراض قرارات تمكين المرأة وتجسيدها برسائل فنية، وتناول دور المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات، وثانيا البورتريه، وتدور حول رسم بورتريه لإحدى الشخصيات النسائية البارزة في التاريخ الإنساني وهم: (سميرة موسى - هدى شعراوي - مي زيادة - نازك الملائكة).

جدير بالذكر أن جوائز مسابقة الرسم الكاريكاتيري ومسابقة البورتريه عبارة عن شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وجوائز نقدية على النحو التالي: الفائز الأول: 1000 دولار، والفائز الثاني: 750 دولارًا، والفائز الثالث: 500 دولار، إضافة إلى ثلاث جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 250 دولارًا، ويحصل كل الفائزين على درع الأزهر الشريف.

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