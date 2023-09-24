المشدد لعاملين شرعا في سرقة بطاريات خاصة بشبكة محمول بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمها مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه، عما أسند إليهم وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأدوات المضبوطة، بعد اتهامهما بالشروع في واقعة سرقة بطارتين خاصة بشبكات المحمول.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار شريف عبد المقصود ابراهيم ، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

بلاغ بسرقة أدوات خاصة بشركة محمول

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 3409 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب ببلاغ يفيد بقيام المتهمين بسرقة ادوات شركة محمول، بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه حال قيام " ح.ر.ي" حارس باحدي شركات شبكات المحمول في برج العرب تم إبلاغه من المقر الرئيسي للشركة بوجود حراك داخل المحطة، بالتوجه إلى المحطة بالسيارة قيادته لاستبيان الأمر ابصر المتهمان " م.م.ع" عامل و"م.ع.ع" عامل داخل سيارة تقف أمام المحطة وما أن افطن المتهمين لتواجده أمامهم اسرعوا بسيارتهم و اصطدموا به فتعقبهم بسيارته ومطاردتهم للحاق بهم إلا أنهم وقعوا في حادث سير واصطداهم بإحدى الحواجز الخرسانية مما أدى إلى انقلاب سيارتهم وضبطهم وبحوزتهم المسروقات وتبيَّن أن المتهمين استولوا على عدد 4 بطاريات شبكات محمول وعدد 2 حامل بطاريات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين في جلستها المنعقدة.