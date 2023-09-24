"إمبراطورية ميم" لخالد النبوي آخرهم.. قائمة مسلسلات رمضان 2024

بدأ عدد كبير من صناع الدراما التلفزيونية في التحضير لمسلسلاتهم الجديدة للمشاركة في قائمة مسلسلات رمضان 2024 المقبل، فأعلن عدد منهم عن التحضير لأعمال جديدة يعودوا بها للماراثون الرمضاني المقبل، أخرهم امبراطورية ميم لخالد النبوي، بينما أعلن البعض الأخر عن انطلاق تصوير أعمالهم التلفزيونية بالفعل خلال الفترة الماضية.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

ويرصد الدستور خلال السطور التالية قائمة مسلسلات رمضان 2024 المقرر عرضها خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

امبراطورية ميم

يعتبر مسلسل “امبراطورية ميم” لخالد النبوي، أحدث الأعمال التلفزيونية المنضمة لقائمة مسلسلات رمضان 2024 المقبل، والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس والتي سبق وأن تم تقديمها في فيلم سينمائي من بطولة النجمة الراحلة فاتن حمامة.

الحشاشين

أعلن النجم كريم عبدالعزيز خلال الشهر الماضي عن انطلاق تصوير أول مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد “الحشاشين”، والمنتظر أن يكون أضخم أعمال المسلسل الرمضاني القادم، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم تحت إدارة المخرج بيتر ميمي بعد تأجيله العام الماضي.

“الحشاشين” واحدة من أهم الطوائف في التاريخ الإسلامي، وهي التي حاولت اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب عام 1176، وهي التي أعلن السيناريست عبدالرحيم كمال من فترة عن أن عمله الدرامي المقبل يدور حولها، وما زال الكثير من الناس يحاولون البحث عن أجوبة لأسئلة تتعلق بهذه الطائفة، وفي هذا التقرير نرصد أهم سماتها وتكوينها.

الراكون

ينضم النجم يوسف الشريف لنجوم قائمة مسلسلات رمضان 2024 من خلال مسلسل جديد باسم “الراكون” من تأليف زوجته الكاتبة إنجي علاء ويسجل المسلسل عودة من جديد بعد غياب خلال الفترة الماضية، وخلال الأيام القادمة تجرى جلسات عمل من أجل اختيار النجوم وبدء التصوير.

كوبرا

يخوض الفنان محمد إمام الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل “كوبرا” من إخراج رامي إمام ومن المقرر أن ينطلق أولى أيام تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة تحت قيادة المخرج أحمد شفيق والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وجاري التعاقد مع باقي ابطال العمل.

نعمة الأفوكاتوا

تقدم مي عمر العام المقبل مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، الذي تواصل تصوير مشاهده في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

ألف ليلة وليلة

يشارك الفنان ياسر جلال، بـ مسلسلات رمضان 2024 القادم بمسلسل جديد يحمل عنوان "ألف ليلة وليلة" وتشاركه البطولة ياسمين رئيس، وشيري عادل، ونور اللبنانية، وأحمد فتحي، وسامي مغاوري، ومحمد التاجي، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.