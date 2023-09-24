الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مد أجل الحكم على 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى منشأة القناطر لجلسة الغد

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، مد أجل الحكم على 7 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض فى منشأة القناطر لجلسة الغد 25 سبتمبر.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "م . ص.ع. م"، "أ. ح. ع"، "م .ا"، "م .ح.م"، "ص . ع. م"، "أ .ا.س"، "أ .ا.س"، للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم بعد أن وجهت إليهم تهمة التنقيب عن الآثار، وذلك على خلفية التحقيقات 9238 لسنة 2022 منشأة القناطر.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أحدثوا حفرة بعمق 7 أمتار بقطعة أرض فضاء، بواسطة الأدوات المتحفظ عليها، بحثا عن الآثار.

وردت معلومات لرئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار بقطعة أرض بجوار مقابر قرية الجلاتمة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 7 أشخاص، بينهم عاملين أبناء عمومة، يمتلكان قطعة الأرض.

وتم العثور على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات يستخدمونها في التنقيب، وموتور لشفط المياه، بمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

محكمة جنايات جنوب الجيزة التنقيب عن الآثار منشأة القناطر النيابة العامة قطعة أرض

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