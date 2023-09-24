تطوير الخدمات في قرية أم دومة بسوهاج ضمن "حياة كريمة"

قدمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الكثير من الخدمات لسكان القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع المحافظات.

جاء ذلك من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية، إلى جانب حل المشاكل التي لازمت السكان لسنوات طويلة، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعد معاناة استمرت معهم لفترة طويلة دون وجود حلول لها.

المبادرة طورت القرية وقدمت الخدمات الأساسية

"أحمد عبد الحميد" يقطن في قرية أم دومة التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، كانت حياته وحياة سكان القرية بمثابة الجحيم، وذلك بسبب عدم وجود أي نوع من أنواع الخدمات التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية ، كما أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر جعل حياتهم تتوقف بشكل كبير، وتمنوا فقط أن تنتهي تلك المشاكل التي لازمتهم لسنوات طويلة دون وجود حل لها، وبين ليله وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وقدمت الخدمات للسكان.

وقال أحمد لـ"الدستور" إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسى نجحت في تطوير البنية التحتية في قريته وتوفير جميع الخدمات ومساندة الفقراء، مشيدًا بجهود المبادرة الرئاسية لحل مشكلتي الكهرباء والصرف الصحي في بلدته، وذكر أن السكان حينما علموا بوصول فرق البحث الميداني التابعة للمبادرة الرئاسية، استقبلناها بالطبول والزغاريد، لأننا نعرف أن وصول المبادرة الرئاسية لأي قرية يعنى وصول الخير وحل جميع المشكلات، وأوضح أن القرية كانت تعانى في الماضي من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، فقد كنا نفاجأ بأن الحياة توقفت دون سابق إنذار، وأن علينا أن نتقبل الظلام، كما كنا نعانى من منظومة الصرف الصحي المتهالكة، فكان العادي أن نرى المياه غير النظيفة في الشوارع، وأن نتعايش مع الروائح الكريهة والحشرات.

أضاف أن المبادرة الرئاسية جعلت المشكلتين أولوية بالنسبة لها، وطورت منظومتي الكهرباء والصرف الصحي في القرية، لينعم الأهالي أخيرًا بحياة كريمة يستحقونها ، حيث إن المبادرة الرئاسية جاءت لتحقق أحلام سكان القرية، وأوضح أن "حياة كريمة" أنشأت محطات جديدة للصرف الصحي في القرى، وضمنت وصول المياه النظيفة للبيوت والأراضي، وعملت على ترميم المنازل المتهالكة أو إعادة بنائها، حسب الأحوال.

كما تم تركيب محولات كهربائية جديدة وغيّرت الأسلاك القديمة التي كانت تغذى القرية، وانتهت بذلك مشكلة انقطاع الكهرباء، موجهًا الشكر للرئيس السيسى الذي يحرص على أن يعيش كل مواطن مصري حياة كريمة ويضع المواطن البسيط على رأس أولوياته، كما وجه الشكر للقائمين على المبادرة، بسبب المجهودات الجبارة التي يبذلونها لتقديم أفضل الخدمات لسكان قرى الريف المصري.