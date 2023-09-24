الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

"القاهرة عاصمة المونودراما".. شعار مهرجان أيام القاهرة الدولي في دورته السادسة

أيام القاهره للمونودراما
أيام القاهره للمونودراما

ينطلق مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة في الأول من أكتوبر المقبل تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما".

ويشارك فيه 14 دولة عربية وأوروبية بجانب ورشة للغة الجسد في المسرح وورشة العلاج بالفن، وورشة التغطية الصحفية للمهرجانات، كما تستمر منصة الحكواتي في تقديم العديد من الحكائين المصريين احتفاءً بفن الحكي كأحد فنون الآداء الفردي إضافة لعروض منصة مونودراما الشاشه.

وقال د.أسامة رؤوف رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما إن المهرجان هو الوحيد من نوعه في مصر ويحظى بالتفاف عربي ودولي كبير حيث يعمل بهوية واضحة، ومنهجه قائم على التفاعل والتلاقي الحر لثقافات وحضارات متنوعة من شتى أنحاء العالم، منطلقاََ من هويتنا المصرية الأصيلة، ومستنداََ على تاريخ و حضارة هي الأعرق في تاريخ الحضارات وهذا التفاعل من خلال عروض المونودراما وهي العروض التي تعتمد على الممثل الواحد و غالبا ما تعبر موضوعاتها عن ما بداخل النفس البشرية من ألم أو سعادة.

وأضاف رؤوف مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بتفرده و خصوصيته من المهرجانات القليلة التي تستهدف الجمهور بدون تصنيفات نوعية أو عمرية، وعلى الرغم من وجود العديد من المهرجانات الدولية للمونودراما في الوطن العربي يظل أيام القاهرة قبلة فناني المونودراما من مختلف دول العالم ومن هنا كان شعارنا " القاهرة عاصمة المونودراما".

وتابع المهرجان يتطور بشكل لافت في كل دورة سواء من خلال دقة اختيار و تنظيم العروض أو من خلال تنوع الورش و مهنيتها، أو من خلال استقدام ضيوف دوليين على قدر من الكفاءة و التميز، وأيضاََ اختيار مكرمين ذوي التاريخ الطويل و التجربة الراسخة التي تستحق أن نضئ عليها لتكون نبراس لأجيال ما زالت تخطو خطواتها الأولى.

أما عن اختيار الدولة ضيف الشرف فقال رئيس المهرجان: “نختار الدولة ضيف شرف وفق معايير فنية و إنسانية ووعي بما يدور حولنا و يحيق بالعالم، و تحل السودان هذا العام ضيف شرف الدورة السادسة من المهرجان”.

استرسل دائمًا ينطلق المهرجان، في كل دوراته السابقة- بشغف كبير وتحد أقوى مهما كانت العقبات والاحتياجات، مندفعين إلى الأمام بمحبة كبيرة و تفان من كل فريق العمل لا نطمح إلا لتحقيق الأهداف و الارتقاء و التميز للناس و الوطن.

دعم وزارة الثقافة للمهرجان ومحاولتها تذليل العقبات

في النهاية، أكد دعم وزارة الثقافة للمهرجان ومحاولتها تذليل العقبات قدر الإمكان و ذلك من خلال أغلب مؤسسات الوزارة وأتوجه بالشكر إليهم.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل ويرأسه المخرج أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين  الكيلاني .

القاهرة عاصمة المونودراما أيام القاهرة الدولي للمونودراما الدورة السادسة أسامة رؤوف أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان المونودراما

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