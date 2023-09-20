الفنان محمد أبو داود رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

أعلن رئيس ومؤسس مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما د. أسامة رووف، أن الفنان القدير محمد أبو داوود هو رئيس لجنة تحكيم الدورة السادسة من المهرجان والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 5 أكتوبر.

وأوضح أبو داوود سيعلن قوام لجنة التحكيم خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غداً الخميس، بالمجلس الأعلى للثقافة في تمام الساعة السادسة مساءً.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة

يذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم بجانب مصر، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر ، بحضور بعض من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان الفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان القدير لطفي لبيب، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع و الاختلاف و يقدمها عدد من الأجانب و العرب و المصريين،

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتي 5 أكتوبر المقبل، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، واللجنة العليا للمهرجان النجمة صفية العمري، إيهاب فهمي، لقاء الخميسي، الفنان القدير لطفي لبيب ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.