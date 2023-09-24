محافظ قنا يطلق مبادرة "بلغنى" لاستقبال شكاوى المواطنين

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عصر اليوم الأحد، عن إطلاق مبادرة "بلغني" بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تلقى شكاوى المواطنين المتضررين من تجمعات القمامة بالشوارع والترع بجميع مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار تفعيل آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كل الخدمات المقدمة إليهم.

من جهته، أكد محافظ قنا، خلال بيانٍ صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لـ محافظة قنا، اليوم الأحد، أن المواطنين شركاء وطرف فعال في منظومة النظافة، مناشدًا المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، المشاركة في المبادرة من خلال تصوير تجمعات القمامة وإرسالها.

وسائل تلقي البلاغات

وسيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين، مثل الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك "مكتب إعلام محافظة قنا" (https://www.facebook.com/qena.governorate ) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541 الذي تم تخصيصه.

وأضاف محافظ قنا أن الجهات التنفيذية ستتلقى البلاغات والشكاوى التي يتم رصدها من خلال المبادرة أولًا بأول وإحالتها على الفور للجهات المختصة، بالاضافة إلى متابعة الشكوى والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكاواهم، مؤكدًا أن ملف النظافة محورٌ رئيسيّ في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة.