الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يطلق مبادرة "بلغنى" لاستقبال شكاوى المواطنين

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عصر اليوم الأحد، عن إطلاق مبادرة "بلغني" بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تلقى شكاوى المواطنين المتضررين من تجمعات القمامة بالشوارع والترع بجميع مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار تفعيل آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كل الخدمات المقدمة إليهم.

من جهته، أكد محافظ قنا، خلال بيانٍ صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لـ محافظة قنا، اليوم الأحد، أن المواطنين شركاء وطرف فعال في منظومة النظافة، مناشدًا المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، المشاركة في المبادرة من خلال تصوير تجمعات القمامة وإرسالها.

وسائل تلقي البلاغات

وسيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين، مثل الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك "مكتب إعلام محافظة قنا" (https://www.facebook.com/qena.governorate ) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541 الذي تم تخصيصه.

وأضاف محافظ قنا أن الجهات التنفيذية ستتلقى البلاغات والشكاوى التي يتم رصدها من خلال المبادرة أولًا بأول وإحالتها على الفور للجهات المختصة، بالاضافة إلى متابعة الشكوى والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكاواهم، مؤكدًا أن ملف النظافة محورٌ رئيسيّ في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة.

محافظ قنا شرف الداودي مبادرة بلغني شكاوى المواطنين

مواد متعلقة

كيف يمكن التخلص من سوسة النخيل؟.. مزارعون يوضحون

الكهرباء: نشعر بمعاناة المواطن خلال انقطاع التيار و"فترة وهتعدي"

حضانة أطفال السودان فى مصر.. وصاحبتها: «فتحنا الأبواب أمام المرضى»

بانون: لاعبو الأهلي قادرون على التعامل مع أية ضغوط خلال مباراة الوداد‏

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

حيثيات حكم رفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال نادى الزمالك

أرقام قياسية.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بهدفه فى وست هام

"عايز حق أبويا".. تفاصيل مثيرة فى قتل سائق ودفنه فى مقابر الخليفة

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا