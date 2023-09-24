الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ قنا يعلن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بدءًا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل، وذلك بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتى تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والمال العام.

وأضاف محافظ قنا، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الماشية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين سرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكل التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

المديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية 

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا أنه سيتم تحصين جميع الأغنام والماعز باستخدام لقاح طاعون المجترات الصغيرة، مؤكدًا أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية.

وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام، قد استأنفا استقبالهما المواطنين بمكتبيهما، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا والقيادات التنفيذية على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

واستقبل محافظ قنا 80 مواطنًا من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة، حفاظًا على خصوصية الشكوى، وتمت مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورًا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يخل باللوائح والقوانين.

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