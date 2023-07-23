الكهرباء: نشعر بمعاناة المواطن خلال انقطاع التيار و"فترة وهتعدي"

علّق د. أيمن حمزة، المتحدث باسم وزار الكهرباء، على ردود فعل المواطنين الساخرة والغاضبة من بيان مواعيد إنقطاع التيار الكهربائي، قائلاً: "نشعر بالمعاناة التي يمر بها المواطن خلال انقطاع التيار".

وقال حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد": "البيان أكد توجيه انتياه المواطنين لاختمالية فترة فصل التيار الكهربائي"، مردّدًا: "فترة بسيطة وهتعدي وكلنا بالتأكيد لسنا سعداء بتخفيف الأحمال منذ 2015 ما تم تطويره في شبكات الكهرباء كان مردوده إيجابي ولم نتعرض لما نحن فيه الآن".

أضاف:"مهمتنا تلبية احتياجات واستقرار المواطنين من الطاقة الكهربائية بالتنسيق مع كل الجهات، وفي الوقت الحالي هي ظروف طارئة نتمنى ألا تطيل وتكون وقت قليل ورجوع كافة التيارات الكهربائية بانتظام".

وتابع "مستعدون لاستقبال الشكاوى حال انقطاع التيار الكهربائي أكثر من ساعة وهى المدة المحددة والمعلنة".

وأكد حمزة أن بيان الأمس، كان رد فعل إيجابي لتخوفات الناس من فكرة انقطاع التيارات الكهربائية في بعض المواقف والتي من الممكن أن تسبب خطر لبعض المواطنينن فكان علينا الاتيان ببيان توضيحي ردًّا على كافة التساؤلات المطروحة والمشروعة من المواطنين.