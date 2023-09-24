الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمانة العامة للجامعة العربية تعقد الاجتماع الخامس عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء

الجامعة العربية
الجامعة العربية

تعقد الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي - إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الخامس عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء، وذلك يومي 25-26 سبتمبر 2023، عبر خاصية الاتصال المرئي.

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النظر في وثيقة الفريق العربي لسلامة الغذاء

ويناقش الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء العديد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، حيث سيتم النظر في وثيقة البنود المرجعية للفريق، وهي الوثيقة التي تنظم عمل الفريق والمهام المنوط بها واختصاصاته وغيرها، فضلا عن استراتيجية عمل الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، وذلك بعد تضمين ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على الوثيقتين، تمهيدا لرفعهما إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في إقرارهما.

يناقش الاجتماع نتائج ومخرجات اجتماعات الفرق المصغرة المنبثقة من الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، المعنية بإعداد وتعديل الوثائق التي يتم الاتفاق على إعدادها، حيث يعتبر بند دائم على جدول أعمال الفريق لمتابعة نتائج اجتماعات الفرق والوقوف على أخر المستجدات.

كما يناقش الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء النسخة النهائية من مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء الشبكة العربية الإقليمية لاتصالات المخاطر، بعد تضمين ملاحظات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بها، حيث تهدف المبادرة إلى دعم التواصل بين الجهات الرقابية في العالم العربي وتبادل الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بمجال اتصالات المخاطر، كما تعتبر منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز التواجد العربي على المستوى العالمي.

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وضع آلية متابعة القضايا الناشئة 

على صعيد آخر، يعمل الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء حالياً على وضع آلية تمكنه من متابعة القضايا الناشئة وآخر المستجدات الخاصة بسلامة الغذاء والمواضيع الهامة المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية، وذلك لمواكبة التطورات الدولية الخاصة بسلامة الغذاء والتي من شأنها أن تعمل على الارتقاء بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.

الامانة العامة للجامعة العربية أخبار الجامعة العربية فريق سلامة الغذاء وثيقة اجتماع

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