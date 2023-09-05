أبوالغيط: تعاظم التحديات الدولية لن يثنينا عن قضايا الأمة العربية وفى مقدمتها فلسطين

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن اليابان بمثابة الشريك الثالث لعدد كبير من الدول العربية، وهذا دليل على قوة العلاقات العربية مع طوكيو في جميع المجالات.

التعاون العربي الياباني

وأكد أمين عام الجامعة العربي، خلال إلقاء كلمته بالاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات العربية اليابانية شهدت طفرة كبيرة على كافة المستويات السنوات الماضية القليلة.

القضية الفلسطينية

وأضاف: تعاظم التحديات الدولية لن يثنينا عن قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.