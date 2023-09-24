الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الغيطي" يكرم الموظف المثالي و9 آخرين لبلوغهم سن التقاعد بجهاز القاهرة الجديدة

عبد الرووف الغيطي
عبد الرووف الغيطي

كرم المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.. الموظف المثالي بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن شهر أغسطس وسبتمبر 2023.

حيث يأتي ذلك انطلاقًا من حرص جهاز المدينة على تقدير جهود وعطاء العاملين وتحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد.. وحرصًا على مواكبة سياسة الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين ويأتي التكريم عن شهر شهر أغسطس وسبتمبر لعام 2023.

تكريم الموظف عن شهري أغسطس وسبتمبر 2023 

كرم المهندس عبد الروؤف حامد الغيطي المهندس أحمد إبراهيم الدكروري بإدارة مركز المعلومات  والمهندس أحمد محمد أبو جبل بإدارة التراخيص وإبراهيم رمضان ابراهيم بإدارة العقارية عن شهر أغسطس 2023، كما تم تكريم محمد فرج علي بإدارة العقود العطاءات وحسن محمد حسن بإدارة العقارية وهدير محمد جابر بخدمة المواطنين عن شهر سبتمبر 2023.

وأكد رئيس جهاز المدينة.. أن الإدارة الحديثة تنطلق دائمًا من اهتمامها بالعنصر البشري.. وأن ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسئولية على أكمل وجه في خدمة السكان والمدينة.

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تكريم 9 موظفين لبلوغهم سن التقاعد في القاهرة الجديدة

وفي نفس السياق كرم المهندس عبد الروؤف الغيطي 9  من الموظفين  بجهاز مدينة القاهرة الجديدة لبلوغهم لسن التقاعد وذلك بقاعة اجتماعات بحضور نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات ومن إدارات الجهاز، حيث تم تكريم  المهندسة زينب أحمد حسين أحمد نائب رئيس الجهاز للتراخيص والمشروعات والمهندس عادل احمد بهجت عبد الكريم مدير إدارة الطرق بالامتداد.

كما كرم المهندس محمود نعيم عبد الواحد مدير ادارة الخدمات بالتنمية وسيد طه محمد إدارة رخص التشغيل وطارق محمد المصري إدارة المشروعات كما كرم عبدالرسول خليل إدارة خدمة المواطنين كما كرم سمير بكر خليل بإدارة الحركة ومصطفى زكي عطية إدارة الحركة وعادل فاروق سعودي خدمة المواطنين.
 

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