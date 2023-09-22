الجمعة 22 سبتمبر 2023
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اقتصاد

رئيس جهاز "حدائق العاصمة": تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمدينة

علاء عبد اللاه
علاء عبد اللاه

أكد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه تم تفعيل منظومة الشباك الواحد في المركز التكنولوجي بمبنى الجهاز، حيث تم التنسيق مع شركة الغاز وتواجد مندوب لها فى شباك المركز التكنولوجي لتسهيل الإجراءات على المواطنين المقيميين بالمدينة.  

وقال المهندس علاء عبد اللاه، إنه  تم التنسيق مع شركة الكهرباء  لتوفير التعاقد واستلام كارت الكهرباء لعدادات الوحدات السكنية بمقر الجهاز تسهيلًا على المواطنين، وقد اطلع على خطوات التعاقد وتسليم كارت الكهرباء. 

وشدد رئيس جهاز حدائق العاصمة على العاملين بالمركز التكنولوجي بضرورة حسن معاملة واستقبال المواطنين وتسهيل معاملاتهم وتقديم الدعم الكافي لأنهاء كافة التوجيهات والتعليمات المقدمة لهم في أسرع وقت وبصورة منظمة.

انتظام العمل بمنظومة الشباك الواحد

 ونوه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة بضرورة تنظيم وترتيب المستندات الواردة إلى المركز، مؤكدًا على ضرورة تذليل أية معوقات لانتظام العمل بمنظومة الشباك الواحد ، والتنسيق مع كافة إدارات الجهاز لإنهاء المعاملات بانتظام. 

وتابع رئيس الجهاز كافة إدارات للاطمئنان على حسن سير العمل والتأكيد على المسئولين بالجهاز بترتيب وتنظيم المهام حتى يسير العمل بكافة القطاعات بالجودة المطلوبة والسرعة والدقة في الإداء.

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وتابع المهندس علاء عبد اللاه حركة سير تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات بالمدينة، مشددًا على الشركات العاملة بمشروعات الإسكان بسرعة توفير الخامات اللازمة لاستكمال الأعمال والالتزام بتوجيهات مسئولي الجهاز وطاقم الإشراف بضرورة توفير الخامات اللازمة للموقع لزيادة نسب الانجاز بتلك المشروعات، وقد تم التشديد على رفع م0ستوى منظومة النظافة والتجميل بالمدينة. 

ووجه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة بتوجيه الشركات بالالتزام بالتعليمات عالية وتوفير قواعد السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، مشددًا على إدارة التنمية التنبه على إدارة النظافة بتكثيف حملة لكافة الأحياء والمناطق لرفع كافة المخلفات والأتربة لعدة مناطق، وجاري توزيع صناديق القمامة بالمناطق السكنية، وجاري رفع الأتربة والمخلفات في نواحي المدينة.

حدائق العاصمة تفعيل منظومة الشباك الواحد

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