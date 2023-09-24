الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"قريطم": ثقة المصريين بمؤسسات الدولة سر نجاح مشروع صكوك الإطعام

النائب علاء حمدى
النائب علاء حمدى قريطم

اعتبر النائب علاء  قريطم، عضو مجلس النواب، النجاحات الكبيرة التى حققها مشروع صكوك الإطعام الإنسانى والاجتماعى المهم الذى أطلقته وزارة الأوقاف، بمثابة دليل قاطع على الثقة الكبيرة من المصريين فى مؤسسات الدولة، مؤكداً أن هذا المشروع رسخ مبدأ التكافل المجتمعى وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية فى أروع صوره.

تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات الكادحة

ووجه "قريطم"، فى بيان له أصدره اليوم الأحد، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته المستمرة للحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات الكادحة، مشيداً بالرؤية الثاقبة للعالم الكبير الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى الاهتمام وتحقيق نجاحات مبهرة فى مثل هذه الملفات المهمة.

37.5  مليون صك

وتابع قريطم قائلا: “إن أكبر دليل على نجاح مشروع صكوك الإطعام تجاوز هذا المشروع  لـ37 مليون ونصف بزيادة أكثر من 7500 صك عن العام الماضى".

وصول المشروع للأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات

في السياق ذاته، أشاد النائب بمنظومة وزارة الأوقاف بوصول هذا المشروع للأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات بصفة عامة وفى المحافظات الحدودية والمناطق النائية بصفة خاصة.

ووجه النائب علاء حمدى قريطم تحية إجلال واحترام لكل المصريين الشرفاء من القادرين على دعم ومساندتهم الكبيرة لهذا المشروع لتخفيف الأعباء المعيشية عن أهالينا من البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم.

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دور الأئمة والدعاة والواعظات فى دعم المشروع

كما أشاد بالجهود الكبيرة والجبارة من قيادات وزارة الأوقاف ومديرى المديريات والإدارات التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وأيضاً الأئمة والدعاة والواعظات فى دعمهم لهذا المشروع الذى لقى تأييداً كبيراً من المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والدينية والعقائدية والشعبية والحزبية.

رسالة حب وتقدير للقائمين بتوزيع لحوم صكوك الإطعام 

ووجه النائب علاء قريطم رسالة حب وتقدير للقائمين بتوزيع لحوم صكوك الإطعام على أسلوبهم الإنساني رفيع المستوى، والذى لقى فرحة كبيرة فى قلوب الأسر الأولى للرعاية، معتبراً هذا المشروع بمثابة أنموذج فى قمة الروعة لتقديم الدعم لكل من يستحقونه بكل كرامة وكبرياء.

النائب علاء حمدي قريطم مشروع صكوك الإطعام وزارة الأوقاف عضو مجلس النواب السيسي

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