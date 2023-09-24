أسس أول فرقة مظلات.. القوات المسلحة تبرز أهم محطات فى حياة الفريق الشاذلى
"في سجلات نصر أكتوبر المجيدة، أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرًا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن"، هكذا بدأ الفيديو الوثائقي لصفحة المتحدث العسكري الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن الفريق سعد الدين الشاذلي بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
منحه قلادة النيل العظمى
وأوضح التقرير أبرز محطات البطل الفريق سعد الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وفيما يلي التفاصيل:
- تخرج في الكلية الحربية ضابطًا بسلاح المشاة عام 1939.
- شارك في الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين
- أسس وقاد أول فرقة مظلات في مصر عام 1954
- قاد كتيبة مظلات أثناء العدوان الثلاثي على مصر 1956
- قاد اللواء الأول المشاة حرب اليمن من عام 1965 وحتى 1966
- عين قائدًا للقوات الخاصة من عام 1967 وحتى عام 1996
- تولي رئاسة أركان حرب القوات المسلحة في 16 مايو عام 1971 وحتى 13 ديسمبر 1973
- أصدر التوجيه 41 والذي حدد فيه أدق المهام التفصيلية للقوات المصرية أثناء العبور والاقتحام
- مُنح قلادة النيل العظمى عن أعماله الجليلة التي قدمها للأمة المصرية
سجل التاريخ اسمه بـ"ماء الذهب"
وأشار التقرير إلى أن البطل الفريق سعد الشاذلي ينسب إليه الفضل في وضع خطة المآذن العالية و“العملية بدر” والتي فتحت باب النصر في حرب أكتوبر، حيث سجل التاريخ اسمه بـ"ماء الذهب" كأحد أبرز القادة العسكريين في التاريخ المعاصر فـ حصل على “وسام نجمة الشرف العسكرية” عن دوره القيادي في حرب أكتوبر، ليرحل الفريق البطل في 10 فبراير 2011.