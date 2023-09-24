أسس أول فرقة مظلات.. القوات المسلحة تبرز أهم محطات فى حياة الفريق الشاذلى

"في سجلات نصر أكتوبر المجيدة، أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرًا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن"، هكذا بدأ الفيديو الوثائقي لصفحة المتحدث العسكري الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن الفريق سعد الدين الشاذلي بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

منحه قلادة النيل العظمى

وأوضح التقرير أبرز محطات البطل الفريق سعد الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وفيما يلي التفاصيل:

تخرج في الكلية الحربية ضابطًا بسلاح المشاة عام 1939.

شارك في الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين

أسس وقاد أول فرقة مظلات في مصر عام 1954

قاد كتيبة مظلات أثناء العدوان الثلاثي على مصر 1956

قاد اللواء الأول المشاة حرب اليمن من عام 1965 وحتى 1966

عين قائدًا للقوات الخاصة من عام 1967 وحتى عام 1996

تولي رئاسة أركان حرب القوات المسلحة في 16 مايو عام 1971 وحتى 13 ديسمبر 1973

أصدر التوجيه 41 والذي حدد فيه أدق المهام التفصيلية للقوات المصرية أثناء العبور والاقتحام

مُنح قلادة النيل العظمى عن أعماله الجليلة التي قدمها للأمة المصرية

سجل التاريخ اسمه بـ"ماء الذهب"

وأشار التقرير إلى أن البطل الفريق سعد الشاذلي ينسب إليه الفضل في وضع خطة المآذن العالية و“العملية بدر” والتي فتحت باب النصر في حرب أكتوبر، حيث سجل التاريخ اسمه بـ"ماء الذهب" كأحد أبرز القادة العسكريين في التاريخ المعاصر فـ حصل على “وسام نجمة الشرف العسكرية” عن دوره القيادي في حرب أكتوبر، ليرحل الفريق البطل في 10 فبراير 2011.