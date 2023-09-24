الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وعدهن بالعمل "موديلز".. ضبط شاب ابتز مراهقات بفيديوهات فاضحة

فتاة
فتاة

تواصل النيابة المختصة التحقيقات مع شاب متهم بابتزاز فتيات وسيدات عبر حسابين على تطبيق "فيسبوك".

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عاطل عن العمل وله سوابق جنائية، وضبطته الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، وبحوزته جهاز حاسب آلي وهاتف محمول وهارد ديسك محمول.

وتبين من المضبوطات وجود آثار ودلائل على إدارة المتهم Hلحسابين، إذ ينتحل من خلالهما شخصيتين وهميتين ويستقطب الفتيات والسيدات بإيهامهن بتوفير فرص عمل موديل - عارضات أزياء - وبعد استدراج الفتيات، يتحصل المتهم منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن ثم يستخدمها لتهديد الفتيات وابتزازهن.

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وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم يحرض الفتيات على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على ارتكاب أفعال منافية للآداب، كما كان يحصل على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات".

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