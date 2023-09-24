الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" ترصد تقريرًا حول تلوث الهواء فى أوروبا (فيديو)

تلوث الهواء في أوروبا
تلوث الهواء في أوروبا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا حول تلوث الهواء في أوروبا.

تلوث الهواء في أوروبا

يعيش 98% من الأوروبيين في مناطق ترتفع فيها مستويات تلوث الهواء.

التلوث يتجاوز الحد الأقصى المسموح طبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

يجب ألا تتجاوز تركيزات PM2.5 أبدًا 5 ميكروجرام لكل متر مكعب.

فوق هذا الرقم تكون مستويات التلوث ضارة بصحة الإنسان.

مقدونيا الشمالية لديها أعلى مستويات تلوث للهواء.

التلوث في أوروبا الشرقية أعلى منه في الجزء الغربي من القارة.

تلوث الهواء في أوروبا تلوث الهواء اوروبا اكسترا نيوز تلوث الهواء

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