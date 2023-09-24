انقطاع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق طلخا بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن "منطقة البر والوفاء، وشارع العراقي، وتقسيم عمرو يونس، وعزبة عربان" بمركز طلخا، وذلك من الساعة 2 ظهر يوم الأحد، وحتى الثامنة مساء اليوم ذاته، لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال بتنفيذ أعمال صيانة بخط مياه قُطر 8 بوصة بطريق المعاهدة- طلخا.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

انقطاع المياه عن بعض القرى في بني سويف

على الجانب الآخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن "قريتي الفقاعي وكفر جمعة" بمركز ببا، وذلك من الساعة 10 مساء اليوم الأحد، وحتى الساعة 6 من صباح يوم الاثنين الموافق 25-9-2023 لمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال التعقيم بمحطة مياه الفقاعي بمركز ببا.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.