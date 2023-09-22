الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السبت: انقطاع المياه بالادوار العليا بمركز المنشاه بسوهاج من الواحدة حتى الثالثة صباحاً

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع المياه بالأدوار العليا بمركز المنشاه وقراه، يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 في تمام الساعة الواحدة وحتى الثالثة صباحًا، من نفس اليوم ولمدة ساعتين.

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه المنشاه السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg وأنه سيتم تشغيل كافة المحطات الارتوازية بكامل طاقتها كما تم تجهيز  سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.
 

بمركز المنشاة بسوهاج انقطاع المياه www scww com eg المواطنين الخط الساخن قطاع الصرف الصحي محطة المعالجة القائمة

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