مصادر بـ"التعليم" لـ"الدستور": إتاحة المواد التعليمية عبر موقع الوزارة بديلة للدروس الخصوصية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن توافر المواد التعليمية لجميع المراحل الدراسية على المنصات المختلفة، وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كيفية الاستفادة من هذه المنصات.

في البداية قالت المصادر لـ"الدستور"، إن المنصات مجانية للطلاب في جميع المراحل لذلك يستطيع الطلاب استخدامها دون أي مبالغ مالية.

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وأشارت المصادر، إلى أن هذه المنصات يتم تجديد الشرح عليها باستمرار وإضافة كل جديد في المنهج عليها لشرحه للطلاب لذلك فائدتها كبيرة لهم، بالإضافة إلى أنها بديلة للدروس الخصوصية.

واستكملت المصادر خلال تصريحاتها أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهات للمعلمين والمدارس بتوعية الطلاب بأهمية المنصات التعليمية والعمل على الاستفادة منها طوال العام الدراسي.

إتاحة مواد تعليمية عبر موقع الوزارة

وفي وقتٍ سابق، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار حزمة الإجراءات التي وجه بها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي، أعلنت الوزارة عن إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن هذه المواد التعليمية والتدريبية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.

ولتحميل المواد التعليمية والتدريبية يمكن الدخول عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/elearningenterypage/