براءة محاسب من هتك عرض ابنة عمه في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي وبحضور إيهاب سمير رئيس النيابة ببراءة محاسب من تهمة هتك عرض فتاة 17 عاما "ابنة عمه" زوجته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها طبقت صحيح القانون وما ورد بالمادة 458 إجراءات جنائية وما استقر العمل عليه بأحكام ومبادئ محكمة النقض من ما يصدر من محكمة الأحوال الشخصية والأسرة بحكم نهائي بات هو ملزم ومقيد للمحكمة الجنائية ولا تملك مخالفته.

ونوهت المحكمة إلى أن الثابت في الأوراق أن المتهم تزوج المجنى عليها "ابنة عمه" بموافقة والديهما بعقد عرفي على يد شهود من أهليتهما وبحضور أفراد الأسرة جميعهم عدا أم الزوجة التي لم تكن راضية عن هذه الزيجة وتقدمت ببلاغها ضد الزوج "المتهم" حال كونها وصية عليها "الزوجة" تتهمه في بلاغها بهتك عرض ابنتها ومواقعتها رغما عنها.

وقضت المحكمة في حيثيات الحكم بصحة عقد الزواج العرفي الذي تقدم به الزوج إلى محكمة الأسرة، وذلك لإثبات صحته وصحة زواجه من ابنة عمه، بينما طلبت الأم بطلان الزواج.

وحفظت المحكمة الأعراض، وأيدت هذا الحكم محكمة الاستئناف.

وأضافت المحكمة أن ما نشأ بينهما من علاقة زوجية يتفق مع الشرع، ورفضت محكمة الأسرة دعوى الأم، في حين ناقشت محكمة الجنايات المجنى عليها والمتهم ووالديهما، وأقروا بصحة الزواج ورغبتهما في استمرار العلاقة الزوجية، وأن حكم محكمة الأسرة أصبح نهائيًا.

وكانت أجهزة الأمن في القليوبية قد تلقت بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه أحد الأشخاص، وهو يعمل محاسبًا، بالتعدي على عرض ابنتها واغتصابها رغمًا عنها، وتم استدعاء المتهم وبعد التحقيقات اعترف بأنه تزوج المجنى عليه عرفيًا، كونها قاصرًا، وبموافقة والدها ووالده وأسرتيهما، كونها ابنة عمه، إلا أن والدتها كانت رافضة للزواج، ولذلك قامت بتقديم هذا البلاغ.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم قدَّم عقد زواج عرفي لإثبات صحته، وقد أقرَّت المحكمة بصحة هذا الزواج.