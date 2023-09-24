الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

4 مرات في العام... قصة احتفال دونج يانج بيوم الفلاح الصيني

دونج يانج
دونج يانج

احتفل المزارعين والفلاحين الصينيون أمس السبت، من مدينة دونج يانج بيوم الفلاح الصيني.

حيث أقامت حكومة دونج يانج احتفالية يوم الفلاح والمزارع الصيني التي تعقد أربعة مرات في العام الواحد.
ويتم عقد الاحتفالية كل فصل في العام الصيف والخريف والشتاء والربيع وتتوافق احتفالية اليوم مع فصل الخريف في الصين .

وتعد حكومة بيونج يانج واحدة من أشهر مدن الصين إنتاجا للبترول والمواد الكيماوية.

وتأتي الاحتفالية حيث يتمكن المزارعون الصينيون من عرض محاصيلهم الزراعية أمام مختلف الشركات ومحلات الجملة حيث يستطيعون البيع من أجل الحصول على أفضل سعر ممكن.

وقال المزارع الصيني جيانجانج jiangang  في حديثه لـ"الدستور" خلال مشاركتها في الاحتفالية “اقوم بزراعة الكيوي وبعد زراعته اقوم بحصاده ثم جمعه وإحضاره  للمشاركة في المعرض وسبق وشاركت في المعرض ثلاث مرات منفصلة”.

 وتابع “اقوم بإحضار الكيوي وهو مازال غير ناضج بعض الشيء حتى يتحمل النقل والسفر والحركة والحرارة ويمكن البدء في تناوله بعد شرائه بخمس ايام حتى يكون ناضج تماما”.

وقال جيانجانج إن المعرض يساعد الفلاحين والمزارعين الصينيين على نشر سمعة إيجابية عن منتجاتهم الزراعية المختلفة ومن ثم بيعها بأفضل سعر ممكن.

تفاصيل معرض  دونج يانج

ويأتي المعرض في إطار حرص حكومة دونج يانج على دعم المزارعين وتشجيع الزراعة المحلية وحث الصينيون على الزراعة لدعم التطور الزراعي في المدينة بجانب التطورات الصناعية والإنتاجية في مجال البترول والكيماويات.

وتخصص الحكومة في دونج يانج عددا من الاحتفالات للمزارعين الصينين وهم يوم الفلاح أو المزارع الصيني حيث تمت إقامة المعرض اليوم وكذلك مهرجان السياحة الزراعية التي يتم أيضا على شرف المحارب الصيني الشهير صن تزو والمخصص له متحف خاص به في نفس المدينة حيث يتم عرض ثقافة صن تزو في شكل منحوتات ومعلقات جدارية. 

ويتوسط المتحف تمثال خاص من المرمر لصن تزو يبلغ ارتفاعه 6 أمتار، وقاعدة يبلغ ارتفاعها 2 متر.

تمثال صن تزو 
يوم الفلاح الصيني الصين المزارعون الكيوي دونج يانج الدستور

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