سيغيب عن الكلاسيكو.. دي يونج يبتعد عن البارسا شهر ونصف للإصابة

تلقى برشلونة الإسباني ضربة موجعة، بعد إصابة الهولندي فرانكي دي يونج نجم وسط الفريق خلال لقاء سيلتا فيجو.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن دي يونج سيغيب بسبب الإصابة لمدة تصل إلى شهر ونصف مما يعني غيابه عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وكان برشلونة أعلن عن إصابة دي يونج في كاحل القدم اليمنى وغيابه عن صفوف الفريق لأجل غير مسمى.

إصابة فرانكي دي يونج أمام سيلتا فيجو

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة الفريق أمام سيلتا فيجو، والتي انتهت بفوز برشلونة 3 -2 على ضيفه أمس السبت في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتم استبدال اللاعب خلال الشوط الأول من المباراة، وذكر التقرير الطبي: الفحوص التي أجريت للاعب دي يونج أظهرت إصابته في الكاحل الأيمن. وتقييم الإصابة لاحقا سيحدد مدة غيابه عن صفوف الفريق".

ويلتقي برشلونة فرق ريال مايوركا وأشبيلية وبورتو البرتغالي وغرناطة في الأسبوعين المقبلين، فيما يلتقي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني في 28 أكتوبر المقبل، وينتظر أن يغيب دي يونج عن بعض هذه المباريات.

وتقدم سيلتا فيجو في الدقيقة 19 عن طريق يورجن ستراند لارسن، قبل أن يضيف زميله أناستاسيوس دوفيكاس الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وانتفض برشلونة في الدقائق العشر الأخيرة، ليسجل له ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 81 و85، قبل أن يسجل جواو كانسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 89.

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن جيرونا، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يلعب غدا مع جاره أتلتيكو في قمة مباريات الجولة.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد سيلتا فيجو عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.