الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"طوب ينور قلوب".. مؤتمر خدمة إيمان ونور بكنيسة العذراء بشبرا

الكنيسة
الكنيسة

أقيمت فعاليات مؤتمر خدمة إيمان ونور، بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا (جماعة أم الفادي)، وذلك بنادي دي لاسال، بالتجمع الثالث، وذلك برعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "طوب ينور قلوب".

تفاصيل المؤتمر

شارك في المؤتمر الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، وخدام النشاط، حيث دار المؤتمر حول كيفية تجسيد التطويبات، من خلال الربط المعنوي بينها، وبين الرحمة، ونقاء القلب، حيث تمحورت فقرات اليوم الأول من المؤتمر حول الآية القائلة "طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله"، فيما دارت فقرات اليوم الثاني من المؤتمر حول الآية القائلة "طوبى للرحماء لأنهم يرحمون".

تضمن المؤتمر أيضًا الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي، اللقاءات المتنوعة، المشاركات المختلفة، الأوقات الترفيهية، وغيرها من الفقرات الأخرى.

وأيضا تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ترأس سيادة المطران جان ماري شامي، مسؤول اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، أمسية "معًا نحو الله"، التي نظمتها اللجنة، وذلك بالمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك، بمصر الجديدة.

شارك في الأمسية بعض الآباء الكهنة، وعدد من مسؤولي، وأعضاء الأنشطة الرسولية، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، حيث تضمن اليوم الفقرات التالية: الخبرات الحياتية، من قبل الأنشطة الرسولية المختلفة، الترانيم الروحية، بالإضافة إلى الأوقات الترفيهية.

وفي كلمته، أكد المطران أن هدف اليوم هو السير معًا كأنشطة، تخدم أعضاء الكنيسة، لنسير معًا إلى الله، داعيًا الجميع إلى العمل معًا، لخدمة الكنيسة، لأننا قلب الكنيسة النابض.

واختتمت أمسية اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب المطران.

هذا وتحت شعار "يا معلم أين تقيم؟"، ترأس  سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب، اللقاء الشهري لشبيبة الروم الكاثوليك بمصر والسودان، وذلك بكنيسة سيدة البشارة، بشبرا.

شارك في اللقاء الإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة، والأب رامز قلليني، مسؤول المدارس البطريركية بالقاهرة، حيث بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "محبة وتضحية وغفران يسوع المسيح"، كما تضمن الاجتماع أيضًا الفقرات التالية: السجود أمام القربان المقدس، تلاوة شهادة حياة، الترانيم الروحية، وغيرها من الفقرات الأخرى.

مؤتمر خدمة إيمان ونور الأنبا إبراهيم اسحق طوب ينور قلوب كنيسة السيدة العذراء جماعة أم الفادي

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