الأحد 24 سبتمبر 2023
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سيف الدين فرج يتحدث عن المشروعات التنموية فى السويس ودمياط (فيديو)

الدكتور سيف الدين
الدكتور سيف الدين فرج

تحدث الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، عن المشروعات التنموية في السويس ودمياط، قائلًا: إنه جار تنفيذ العديد من المشروعات في محافظة السويس، منها مشروع تطوير العمران على مرحلتين، حيث إنه يخدم ما يقرب من ربع مليون نسمة بالمحافظة، وأيضًا مشروع واعد وهو تبطين ترع السويس.

وأضاف فرج، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك مشروعا رائدا وهو تطوير القطاع الريفي، وأيضًا المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي تتم على مرحلتين، وهما 25 ألف وحدة سكنية، ولدينا مجمع السويس الطبي للتأمين الصحي الشامل الذي تكلف 3 مليارات جنيه، لذلك محافظة السويس اليوم على خريطة العمران.

متابعة الفرص الاستثمارية العديدة الواعدة

وتابع: رئيس مجلس الوزراء يتابع ملف التصالح، فهو من أهم الملفات المطروحة، لأن التصالح على الوحدات السكانية والتصالح من خلال تقنين أوضاع أراضي الدولة، بجانب متابعة الفرص الاستثمارية العديدة الواعدة في المحافظة، والآليات لجذب المستثمرين إليها.

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة دمياط، وهي من المحافظات الرائدة في خلق فرص العمل، معقبًا: "من طبيعة المواطن الدمياطي هو خلق فرص عمل".

وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أن إجمالي المشروعات الجارية في محافظة دمياط وصل إلى 14.5 مليار جنيه، منوهًا بأن الدولة بعد عام 2014 لديها استراتيجية عمرانية ثانية لها محاور متعددة، حيث إنه من أهم محاورها وأولوياتها هو القضاء على الإسكان شديد الخطورة الذي يمثل خطورة على الإنسان المصري والممتلكات. 

المشروعات التنموية في السويس ودمياط المشروعات التنموية السويس دمياط سيف الدين فرج الدكتور سيف الدين فرج

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