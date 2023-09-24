إسماعيل بيومى لـ"الشاهد": 24 أكتوبر فقدت ذراعى الأيمن وعزمت البقاء فى أرض المعركة

قال الحكمدار إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر، إنه قبل إصابته الثانية يوم 24 أكتوبر كانت مهمته الأساسية في الجيش المصري استلام الجرحى وتسليم الأسرى للجهات المعنية، وتأمين المعابر من تسلل العدو.

حرب أكتوبر المجيدة

وأكد الحكمدار إسماعيل بيومي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الأمم المتحدة أصدرت قرار يوم 22 أكتوبر بضرورة وقف إطلاق النار، ووافق الجانب المصري على هذا القرار، ولكن كان لإسرائيل رأي آخر، حيث لم يلتزم اليهود بهذا القرار على الإطلاق.

وتابع:" الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت الجانب الإسرائيلي في إقامة جسر لعبور القناة، ولم نكن نعرف في هذا الوقت الجهة التي تساعد إسرائيل ولكن بعد ذلك تم إدراك ذلك، ولهذا جاءت الأوامر بضرورة حماية المواقع المصرية لمنع تسلل العدو من على الجسر على اتجاه السويس، ولهذا تم عمل حفر برمانية مع وضع الألغام في المواقع وإقامة كمائن على أن تكون المسافة الواقعة بين كل كمين والآخر 100 متر".

وأضاف في حديثه، أنه تم الاشتباك مع العدو يوم 23 أكتوبر، وحدث الكثير من الخسائر للمدرعات والدبابات في هذا اليوم من الجانب الإسرائيلي، ولم يتم سحب أي جندي من سيناء في هذا اليوم، إسرائيل عندما كانت تلاحقها الخسائر كانت تبتعد سريعاً عن موقع الاشتباك، وكان يتم إرسال الطيران سريعاً للالتفاف حول مواقع الجنود المصريين ليقوم بقذف القنابل والصواريخ، والذي بلغ عددهم حوالي 400 قنبلة، وفي حقيقة الأمر كان الجيش المصري تلحقه الخسائر ولكن ليس بنفس مقدار الخسائر التي كانت تتكبدها إسرائيل.

وأشار إلى أن هذا الاشتباك ظل مستمر حتى يوم 24 أكتوبر، حيث كان العدو يرسل غارات من الطائرات على مدار اليومين بشكل متقطع.

وتابع:"يوم 24 أكتوبر تم إصابتى من خلال صاروخ أرسله العدو بجوار الحفرة التي كنت أمكث بجوارها، وبالتالي تم إصابتي في هذا التوقيت وكنت أقوم أحاول النهوض من الحفرة بذراع واحد لأن الذراع الأيمن غير موجود بجسدي وهنا أدركت أنني أصبت، وحاول الجنود المصريين نقلي إلى السويس ولكن رفضت بقوة ذلك، حيث كنت لا أرغب في ترك هذه الأرض رغم هذه الإصابة البالغة، خاصة وأن الهجوم الإسرائيلي كان شرس في هذا التوقيت".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور