السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحكمدار إسماعيل بيومى لـ"الشاهد": أيقنت بموعد العبور مع تحرك الطيران والمدفعية

الحكمدار إسماعيل
الحكمدار إسماعيل بيومي مع الدكتور محمد الباز

قال الحكمدار إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر، إنه كنا نستخدم اللنشات بدلًا من القوارب لكي تتحمل المعدات المنقولة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "القوارب كانت تستخدمها القوات الخاصة لصعود الساتر الترابي واقتحام النقاط الحصينة".

 وتابع: "كل هذا بنفك ونركب ونتدرب تدريبات خفيفة، وشعرنا بأشياء غير طبيعية، سحبوا من الأفراد الكارنيهات والشدة الثقيلة، وتم إعطاؤنا سترة تحمل جميع الأشياء، وتم إعطاؤنا قرصًا معدنيًا مدونًا عليه الاسم والرقم، وهذا لم يكن يحدث من قبل، ولكن كنا سعداء بهذا الشعور".

وأكمل: "في يوم 6 أكتوبر أول ما حدث عبور الطيران وأيقنت بموعد العبور مع تحرك الطيران والمدفعية، وشعرت أن الدور على سلاح المهندسين وبعدها المشاة والقوات الخاصة حسب التدريبات، وكنت حكمدار مجموعة اقتحام الساتر الترابي في خط بارليف، ولم نشعر بلحظة عبور المانع المائي".

حرب اكتوبر الشاهد محمد الباز إسماعيل بيومي

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