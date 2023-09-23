الحكمدار إسماعيل بيومى لـ"الشاهد": مشاركتى فى حرب أكتوبر شرف

قال الحكمدار إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر، إنه التحق بالقوات المسلحة في عام 1969 وكان موجودًا قبلها ضمن رجال المقاومة في مدينة الإسماعيلية، مؤكدًا أن مشاركته في حرب أكتوبر شرف، حيث إن سلاح المهندسين أسقط خط بارليف.

وأضاف حكمدار الساتر الترابى خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "بعد نكسة 1967 رأينا جزءًا كبيرًا من الجيش المصري ينسحب من سيناء، إسرائيل بالنسبة له كانت 3 ملايين نسمة وإحنا كنا 40 مليونًا، وكنا نقول إزاي ننهزم، وانضممت للمقاومة الشعبية".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.