الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ميرفت الجسرى تغنى "سلم على" فى احتفالية ميلاد سيد حجاب بـ"الموسيقى العربية"

ميرفت الجسري
ميرفت الجسري

غنت الفنانة ميرفت الجسري، أرملة الشاعر الكبير سيد حجاب، أغنية "سلم علي"؛ وذلك في الاحتفالية الخاصة بذكرى ميلاد الشاعر سيد حجاب الـ83، والتي يستضيفها مسرح معهد الموسيقى العربية بوسط القاهرة، مساء اليوم السبت.

جاء ذلك عقب إعلان الفائز بجائزة شعر العامية والتي ذهبت للشاعر محمد مرعي، وإعلان الفائز بالأغنية والتي ذهبت للفنانة سمر طارق عن أغنية "رحيل".

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كورال جمعية الصعيد تحيي احتفالية سيد حجاب

وقدم كورال جمعية الصعيد خلال الحفل عددًا من الأغاني؛ أبرزها: "حبيبتى من ضفايرها طل القمر، بوابة الحلوانى، توت توت"، وقصيدة "لو كنت أمير" يلقيها أبانوب زكريا، ثم يشهد الحفل إعلان الفائز بجائزة سيد حجاب لشعر العامية المصرية في دورتها الأولى، يليها  كلمة الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح (رئيس لجنة التحكيم).

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ثم أغنية "وبتسأل يا حبيبى" تغنيها شيرين عبده، وأغنية "سلم على" تغنيها ميرڤت الجسرى، وأغنية "في الليل وفي التباريح" تغنيها شيرين عبده، وأغنية " ليالي الحلمية "تغنيها ميرڤت الجسري، يعزف في الحفل شريف عزت (إيقاع)، ومروان خاطر (عود)، ويقود الحفل المايسترو ماجد سليمان.

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يذكر أن المايسترو ماجد سليمان مدرس لآلة العود في معهد الموسيقى العربية، وهو يعمل مع فرقة الورشة المسرحية منذ سنوات عديدة ومنهجيته في التدريب على الغناء حققت نتائج مبهرة للكثير من المتدربين، منهم من أصبح معروفًا.

 كما شارك فرقة الورشة المسرحية فى العزف فى "لياليها" التي أقيمت في الكثير من المدن والمحافظات المصرية، والعربية والأوروبية، وله باع طويل في تدريب الأطفال في الغناء ودرب الكثير منهم في جمعية الصعيد وغيرها، وهو مهتم بشكل خاص بدور الفن في تنمية الفرد والمجتمع.

أما الفنانة شيرين عبده مغنية ذات مشروع غنائي خاص، غنت مع أكثر من فرقة مستقلة وكانت عضوة في فرقة الورشة المسرحية لسنوات، عملت مع فتحي سلامة، وكان لها تجربة مهمة مع زياد الرحباني، حيث عملت معه وفي فرقته لفترة غير قصيرة.

سيد حجاب

سيد حجاب (23 سبتمبر 1940 - 25 يناير 2017)، شاعر عامية مصري، عرف بكتابة أشعاره باللهجة العامية المصرية للكثير من الأعمال الدرامية والتليفزيونية المصرية.

الشاعر الكبير سيد حجاب اغنية سلم علي الفنانة ميرفت الجسري معهد الموسيقى العربية محمد مرعي سمر طارق

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