الكشف عن قائمة منتخب البرازيل لتوقف شهر أكتوبر الدولي

أعلن فيرناندو دينيز، المدير الفني للمنتخب البرازيلي عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل.

وتنطلق فترة التوقف الدولي في الفترة بين 9 و17 من شهر أكتوبر المقبل.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل على النحو الآتي:

حراس المرمى: أليسون بيكر، إيدرسون موراليس، لوكاس بيري.

خط الدفاع: بيرمر، ماجالاس، ماركينيوس، نينو، دانيلو، فانديرسون، كايو هينريكي، رينان لودي.

وسط الملعب: أندريه، برونو جيماريش، كاسميرو، جيرسون، رافائيل فيجا.

الهجوم: جابريل خيسوس، ماتياس كونيا، نيمار دا سيلفا، رافينيا، ريتشارلسون، رودريجو، فينسيوس جونيور.

ويلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الفنزويلي يوم 12 أكتوبر المقبل، بينما سيواجه منتخب أوروجواي يوم 17 من الشهر نفسه ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة 2026.

ويتصدر المنتخب البرازيلي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين.