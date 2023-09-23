السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الشاعر محمد مرعي يفوز بجائزة سيد حجاب لشعر العامية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن منذ قليل اسم الفائز بجائزة الشاعر سيد حجاب، وذلك في الاحتفالية الخاصة بذكرى الشاعر الكبير؛ والتي يستضيفها مسرح معهد الموسيقى العربية في الذكرى الـ ٨٣ لميلاده.

الشاعر محمد مرعي يفوز بالجائزة

وفاز بالجائزة في شعر العامية للشاعر محمد مرعي، والتي قام بالتحكيم في الجائزة الشاعر ابراهيم عبد الفتاح.

وقام الفائز الشاعر محمد مرعي بقراءة قصيدة في شعر العامية من ديوانه الفائز، وقال مرعي:" اذكر انني دائما كنت انتظر تتر المسلسلات للتعرف على كاتب كلماته؛ وأجده في اغلب الأوقات انه الشاعر الكبير سيد حجاب".

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وتقدم مرعي بالشكر للجنة تحكيم الجائزة في دورتها الأولى والتي سينشر فيها العمل الفائز عن دار تشكيل للنشر والتوزيع.

كورال جمعية الصعيد يحيي الاحتفال 

يذكر أنه بدأت منذ قليل فعاليات الاحتفال الخاص بذكرى الشاعر سيد حجاب الـ ٨٣ لميلاده بمسرح معهد الموسيقى العربية؛ والذي أحياه كورال جمعية الصعيد.

قدم الكورال خلال الحفل عدد من الأغاني؛ أبرزها: "حبيبتى من ضفايرها طل القمر، بوابة الحلوانى، توت توت، وقصيدة "لو كنت أمير" يلقيها أبانوب زكريا، ثم يشهد الحفل إعلان الفائز بجائزة سيد حجاب لشعر العامية المصرية في دورتها الأولى.يليها  كلمة الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح (رئيس لجنة التحكيم).

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ثم أغنية "وبتسأل يا حبيبى" تغنيها شيرين عبده، وأغنية "سلم على" تغنيها ميرڤت الجسرى، وأغنية "فى الليل وفى التباريح" تغنيها شيرين عبده، وأغنية " ليالى الحلمية" تغنيها ميرڤت الجسرى، يعزف في الحفل شريف عزت (إيقاع) ومروان خاطر (عود) ويقود الحفل المايسترو ماجد سليمان.

سيد حجاب (23 سبتمبر 1940 - 25 يناير 2017)، شاعر عامية مصري، عرف بكتابة أشعاره باللهجة العامية المصرية للكثير من الأعمال الدرامية والتليفزيونية المصرية.

الشاعر سيد حجاب معهد الموسيقى العربية الشاعر محمد مرعي الشاعر ابراهيم عبد الفتاح شعر العامية

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