السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صحفى ليبى: البحث عن ناجين بدرنة الآن يكون بناءً على سماع الاستغاثات

الوضع في ليبيا
الوضع في ليبيا

تحدث الكاتب الصحفي الليبي سالم أبوخزام، عن الوضع الآن في ليبيا بعد إعلان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، عن انتهاء عمليات البحث عن الناجين في درنة.

وقال أبوخزام في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" إن عمليات البحث الآن أصبحت بناءً على نداء استغاثة من المواطنين لكن ليس بشكل منظم، متابعًا: "السلطات تبحث عن الأشخاص تحت الأنقاض إذا وجدت نداءً أو استغاثة من المواطنين".

صحفي ليبي: البحث عن الجثث مستمر والفرق تعمل على انتشال الضحايا

وأضاف أن الكلاب عثرت على بعض الجثث التي تم انتشالها وهذا يعني أن الجثث لا تزال كثيرة، مؤكدًا أن احتمالات الوصول إلى ناجين تحت الأنقاض أصبحت قليلة جدًا بعد مرور مدة كبيرة لهؤلاء الأشخاص تحت الأنقاض.

وتابع: "يمكن العثور على أحياء في حدود ضيقة جدًا، لكن في تقديري ليس هناك أحياء الآن بكل صراحة"، مؤكدًا أن البحث عن الجثث مستمر جدًا وأكثر من فريق يعمل على انتشالها.

درنة مدينة درنة البحث عن ناجيين بدرنة إعصار درنة ليبيا القاهرة الإخبارية

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