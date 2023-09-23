السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يعرض الإنجازات فى شمال سيناء خلال الفترة الماضية

أحمد موسى
أحمد موسى

خصص الإعلامي أحمد موسى، حلقتين من شمال سيناء، لعرض كافة الإنجازات التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الوضع في سيناء اختلف تمامًا، كما أن الأجواء آمنة للغاية، موضحًا أن الحلقات ستتناول كافة الإنجازات التي يتم إنشاؤها في شمال سيناء، موجهًا التحية والتقدير لأهالي سيناء على حفاوة الاستقبال. 

وأضاف موسى، أن الرئيس السيسي وجه بتنمية مدن سيناء والعريش، مؤكدًا أن ميناء العريش سيستقبل عشرات السفن، بأي حمولات قادمة من أي دولة، كما أن شواطئ العريش ممتلئة بالمصطافين، معقبًا: "مش لاقيين أماكن".

سيناء تشهد عملية تنمية شاملة في كافة القطاعات

وتابع، أن أهالي سيناء سيردون على الإعلام المعادي، مشيرًا إلى أن سيناء تشهد عملية تنمية شاملة في كافة القطاعات، وهذه الأمور لو لم يكن هناك أمن لما حدثت أي مشروعات تنموية، فالوضع الأمني اختلف تمامًا، وتم القضاء على الإرهاب وسيناء آمنة. 

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