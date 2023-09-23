السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية الروسى يُدافع عن قضايا الشرق الأوسط أمام الأمم المتحدة

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى رفع العقوبات الأمريكية الأحادية عن سوريا والتي تقوض حقها في التنمية، مشيرًا إلى أن أي إجراءات قمعية تتخطى مجلس الأمن يجب أن تنتهي؛ لأنها تمثل محاولات الغرب التلاعب بنظام جزاءات مجلس الأمن.

وأضاف وزير الخارجية الروسي خلال كلمته أمام الأمم المتحدة والتي نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”: "هناك محاولات لإضفاء الطابع الأوكراني على الأجندة الدولية لغض الطرف عن الكثير من الأزمات الإقليمية الأخرى التي لم تُحل بعد بالرغم من أن بعضها مستمر منذ سنوات بل عقود".

وأشار إلى أهمية حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بالاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، موضحًا أن الفلسطينيين انتظروا 70 عامًا من أجل إقامة دولتهم لكن أمريكا تُهيمن على عملية الوساطة، وتفعل كل ما في وسعها من أجل عدم حلول هذا السلام.

وزير الخارجية الروسي: نرحب بعود سوريا إلى الأسرة العربية

وتابع: "ندعو كل البلدان المسئولة لتوحيد الجهود لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونرحب بكون جامعة الدول العربية تعزز دورها في المنطقة".

وأردف: "نرحب كذلك بعود سوريا إلى الأسرة العربية وعملية التطبيع التي بدأت بين دمشق وأنقرة".

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