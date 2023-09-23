السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الرئيس السيسى سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال أيام

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور  محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الفترة الأخيرة هناك مطالبات كثيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، آخرها أسرة طلاب من أجل مصر.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي هو رجل مقاتل لا يمكن أن يخذل من يطالبونه بأن يكمل معركته والعمل الذي بدأه.

السيسي رجل مقاتل لا يخذل المصريين

ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من طلاب كل جامعات مصر يناشدون الرئيس ويطالبونه بالترشح، وأيضًا هناك أصوات من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وفئات كثيرة من الشعب المصري بدأت تنضم لهذه المطالبات.

وتابع: "حالة من الإلحاح على الرئيس السيسي لأن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو مقاتل لن يخذل من يطالبونه بالترشح، وخلال أيام سيعلن الرئيس رسميًا عن الترشح استجابة لهذه الأصوات".

محمد الباز عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية اخر النهار أسرة طلاب من أجل مصر

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