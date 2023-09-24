أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023.. في الحياة اليومية، يعتاد المسلمون أن يرددوا الأدعية والأذكار بشكل6 مستمر ليقربوا أنفسهم من الله عز وجل.

ومنذ اللحظات الأولى للفجر، يسعى المسلمون لمعرفة أهم الأدعية التي يجب أن يقولوها في دعاء الفجر، وهم يستخدمون جوجل للبحث عن هذه الأدعية، لكي يتمكنوا من فتح الأبواب المغلقة في حياتهم.

أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023

وتعرض "الدستور" في هذا التقرير أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 24 سبتمبر.

"اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقربه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا إله العالمين".

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"اللهم إنى أعوذ بك من شر كل جبار عنيد، وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير".

"اللهم إنى أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلى، ومددت إليه يدى أو تأملته ببصرى، وأصغيت إليه بأذنى، أو نطق به لسانى، أو أتلفت فيه ما رزقتنى ثم استرزقتك على عصيانى فرزقتنى، ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي، وسألتك الزيادة فلم تحرمنى ولا تزال عائدًا على بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين".

"رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر".

"اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر".

"اللهم عافني في بَدَني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت (ثلاث مرات)".

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