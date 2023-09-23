مطرانية 6 أكتوبر تصدر بيانًا بخصوص حادث أتوبيس كنيسة حدائق أكتوبر

أصدرت مطرانية 6 أكتوبر وأوسيم بيانًا، أمس، بخصوص الحادث الذي أصاب أتوبيس كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بحدائق أكتوبر، صباح أمس الجمعة، وأسفر عن وفاة اثنين وعدد من الإصابات.

قالت المطرانية: "بخصوص ما حدث يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر بكنيسة الأنبا أنطونيوس بحدائق أكتوبر إنه بعد انتهاء صلوات القداس وخدمات الكنيسة، وأثناء عودة المصلين إلى منازلهم، حيث تخدم الكنيسة، مناطق ممتدة في التجمعات السكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر.

وتعرض أتوبيس لحادث سير نتج عنه وفاة السائق وطفل صغير، ونتج عنه إصابات ما بين بسيطة ومتوسطة عدا حالة واحدة في الرعاية المركزة.