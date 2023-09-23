السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس تدشين كنيسة العذراء بجاردن سيتي

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

 يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، صلاة القداس الإلهي لتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بجاردن سيتي.

مشاركة عددًا من الأساقفة

وشارك في طقس التدشين عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على رأسهم الأنبا دانيال مطران المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

وعلى صعيد أخر فمن المقرر ان يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، في 2 أكتوبر 2023، احتفالات الكلية الإكليريكية  التابعة لدير المحرق بأسيوط، وذلك على مسرح الأنبا رويس الملحق بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك البابا في الاحتفالات الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، إلى جانب عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أنه كانت قد استضافت الكاتدرائية المرقسية أول أمس قافلة طبية بها كافة التخصصات ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة واهتمام الدولة بدعم صحة المرأة، حيث شملت القافلة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة والكشف علي سرطان الثدي و توفير سيارة وزارة الصحة المتنقله لتقديم خدمة "الماموجرام"  بالمجان.
وتردد علي مدار اليوم عدد 328 مواطن للكشف و الاستفاده من القافله الطبيه و خدمات المبادرة.

وشملت فعاليات اليوم ندوة داخل المقر البابوي  تحت شعار "صحتى أمانة ... بلدى أمانة"، واستضافت الندوة الدكتورة منى خليفة، مدير وحدة مبادرات الصحة العامة - مكتب مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية بوزارة الصحة، وألقت كلمتها عن المبادرات الرئاسية التى أطلقتها وزارة الصحة، وتحدثت عن اهتمام الدولة بصحة المواطنين والخدمات التي يمكن أن يستفيد منها كل مواطن.

البابا تواضروس الثاني صلاة القداس الإلهي تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بجاردن سيتي طقس التدشين قداسة البابا تواضروس الثاني

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