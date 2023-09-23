المدن الجامعية بطنطا تستعد لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد

تستعد المدن الجامعية بـ جامعة طنطا، حاليًا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، حيث أعلن أنه قد تم وضع خطة شاملة لتجهيز المدن الجامعية للبنين والبنات بإشراف الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة.

وتتضمن هذه الخطة تجهيز غرف الطلاب وتوفير جميع سبل المعيشة الضرورية، وقد تم إنهاء جميع أعمال الصيانة بجميع المرافق الخاصة بالمدن الجامعية وفقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا، كما تم أيضًا اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأمراض وتعقيم غرف الطلاب والممرات والمطعم بشكل مستمر، بهدف تعزيز الصحة والسلامة للطلاب المقيمين.

وأشار الدكتور محمد حسين، إلى أن إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين والقدامى الراغبين في الالتحاق بالمدن الجامعية بدأت في الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية سبتمبر، يتم إجراء الكشف الطبي بواسطة الإدارة الطبية في مجمع بسبرباى، بهدف ضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة صحية تحفز على النجاح الأكاديمي.

وأضاف أن هذه الخطوات التحضيرية التزام جامعة طنطا بتوفير بيئة جامعية آمنة ومشجعة للطلاب، وتأتي هذه الجهود في إطار الاهتمام المستمر بصحة الطلاب وسلامتهم، خاصة في ظل الظروف الصحية العالمية الحالية، حسب توجهات وزارة التعليم العالي، ومتابعة رئيس جامعة طنطا.

الجامعة تتمني بداية ناجحة للطلاب

من جهته، أكد الدكتور وليد العشري، المتحدث الرسمي باسم الجامعة، أنه من المتوقع أن تستقبل المدن الجامعية بجامعة طنطا آلاف الطلاب الجدد والقدامى في العام الدراسي الجديد، حيث ستوفر لهم بيئة ملائمة للعيش والتعلم، بمتابعة جيدة من رئيس الجامعة النواب، تأمل الجامعة أن تكون هذه الجهود الاستعدادية بمثابة بداية ناجحة للطلاب في رحلتهم الأكاديمية وتساهم في تعزيز تجربتهم الجامعية وتأمين بيئة آمنة ومريحة للطلاب.