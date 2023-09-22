توقيع اتفاقية بين "آداب طنطا" ومؤسسة "نينغشيا" لتدريس اللغتين العربية والصينية

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، بأنه قد تم توقيع اتفاقية للتبادل العلمي والطلابي بين كلية الآداب بالجامعة ومؤسسة "نينغشيا" لتدريس اللغتين العربية والصينية، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي بين دولة الصين والدول العربية بدورته السادسة بمدينة ينتشوان بمنطقة نينغشيا بدولة الصين خلال الفترة من 21 -24 سبتمبر 2023.

أضاف رئيس الجامعة أن هناك أولوية بالجامعة لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات والمؤسسات الدولية لتأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل محليًا ودوليًا ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تؤهل الطلاب بعد تعلم اللغة الصينية لاستكمال دراستهم في الجامعات بالصين.

أوضح الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، أن الاتفاقية نصت على أن يقوم الجانب الصيني بتزويد كلية الآداب بجامعة طنطا بالبرامج الدراسية المتطورة وإعداد لائحة تتناسب مع متطلبات سوق العمل وتتم الدراسة بنظام الحضور الفعلي إلى جانب التعليم عن بعد، كما نصت الاتفاقية على تقديم عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين المتفوقين لاستكمال دراستهم باللغة الصينية بالجامعات الصينية، موضحًا أنه قام بتوقيع الاتفاقية مع مؤسسة نينغشيا بتكليف من الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا.