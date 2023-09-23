السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

قبل دخول المدرسة.. أفكار لسندوتشات صحية ومناسبة لطفلك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعد وجبة المدرسة من الأمور الهامة التي يجب على الآباء والأمهات الاهتمام بها،فهذه الوجبة هي بمثابة وقود لطفلك خلال اليوم الدراسي، وتساعده على التركيز والانتباه في الفصول الدراسية. 

ومن أجل ضمان تقديم وجبة صحية ومغذية لطفلك، يمكنك الاستفادة من مجموعة متنوعة من السندوتشات الصحية واللذيذة التي تحتوي على المكونات الغذائية الضرورية لصحته ونموه، ففي السطور التالية، يتناول خبراء التغذية بموقع "just food"  فوائد التغذية الصحية لطفلك، بالإضافة إلى تحديد أفضل السندوتشات المناسبة للمدرسة.

بالتفصيل.. تأثير التغذية السليمة على الصحة العقلية

فوائد التغذية الصحية لطفلك:

تعتبر التغذية الصحية أمراً أساسياً لنمو وتطور الطفل بشكل سليم، فالمكونات الغذائية الصحية تساعد على تعزيز جهاز المناعة، وتحسين التركيز والذاكرة، وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة للأنشطة البدنية والذهنية، بالإضافة إلى ذلك، تساهم الغذاء الصحي في تقوية العظام والأسنان، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

أفضل السندوتشات المناسبة للمدرسة:

سندوتش الدجاج المشوي: قم بشوي شرائح الدجاج المغذية وضعها داخل خبز التوست الكامل الحبة، مع إضافة الخضروات الطازجة مثل الطماطم والخس، كما يمكنك أيضًا استخدام صلصة الزبادي الخفيفة كوصفة صحية لتعزيز طعمها.

سندوتش التونة الصحي: اختر التونة المعلبة في الماء، وامزجها مع الخضروات المفضلة لديك مثل البصل الأخضر والفلفل الأحمر والجزر المبشور، قم بوضع الخليط داخل خبز التوست الكامل ، وأضف القليل من الليمون والملح والفلفل لتضفي نكهة لذيذة.

سندوتش الجبنة: استخدم خبز التوست الكامل الحبة وقم بمزج قطع الخضار المفضلة لطفلك مع جبنة كريمية خفيفة.

سندوتش الزبادي والفاكهة: اختر زباديًا طبيعيًا قليل الدسم وامزجه مع الفواكه المقطعة مثل العنب والتفاح والكيوي، ضع الخليط داخل خبز التوست الكامل الحبة لتحصل على سندوتش خفيف ومنعش.

التغذية الصحية وأهميتها فى الوقاية من الأمراض المزمنة

سندوتش الخضروات المشوية: استخدم الخضروات المفضلة لديك مثل الباذنجان والفلفل الأخضر والبصل، وقم بشويها على الشواية أو في الفرن، ضع الخضروات المشوية داخل خبز التوست الكامل الحبة، وأضف البقدونس والصلصة الخفيفة كصلصة لتضفي نكهة رائعة.

يمكنك تجربة هذه السندوتشات الصحية والمناسبة للمدرسة لتضمن توفير وجبة مغذية ولذيذة لطفلك، تذكر دائماً أن تتأكد من استخدام المكونات الطازجة والصحية، وتضع احتياجات وذوق طفلك في الاعتبار.

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