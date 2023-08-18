التغذية الصحية وأهميتها في الوقاية من الأمراض المزمنة

تُعتبر التغذية الصحية أساسًا أساسيًا لصحة الإنسان وسلامته، حيث إن اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأطعمة المغذية تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الجسم بصحة جيدة والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السمنة وأمراض القلب.

يعد التركيز على التغذية الصحية أمرًا بالغ الأهمية في الوقاية من هذه الأمراض والحفاظ على صحة الفرد، لذا يقدم خبراء التغذية بموقع "Parkview" أهمية الغذاء في الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة.

أهمية التغذية الصحية في الوقاية من الأمراض المزمنة:

السمنة: يعتبر النظام الغذائي غير الصحي وتناول الكميات الزائدة من الدهون والسكريات والملح من أبرز الأسباب وراء السمنة.

تؤدي السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، حيث يعزز إتباع نظام غذائي صحي بمحتوى منخفض للدهون والسكر والملح وغني بالفواكه والخضروات إنقاص الوزن وتقليل خطر السمنة.

أمراض القلب والأوعية الدموية: تعد أمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية من أهم الأسباب للوفيات في العالم، يمكن الوقاية من هذه الأمراض وتقليل خطر الإصابة بها عن طريق اتباع نظام غذائي صحي يشمل الأطعمة الغنية بالألياف والأحماض الدهنية الأوميجا-3 والفيتامينات والمعادن المهمة لصحة القلب، مثل الأطعمة الكاملة والأسماك الدهنية والمكسرات.

مرض السكري: يعد النظام الغذائي غير الصحي وتناول الكميات الزائدة من السكريات من أبرز العوامل المسببة للسكري، حيث يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل مضاعفات القلب والكلى والعيون، من خلال إتباع نظام غذائي صحي يتضمن تجنب التركيز على المشروبات الغازية والحلويات والأطعمة المُعَلَّبة يمكن تقليل خطر الإصابة بالسكري.

أمراض السرطان: يوجد ارتباط وثيق بين النظام الغذائي وخطر الإصابة بأمراض السرطان، بعض الأطعمة الغير صحية والتي تحتوي على مواد حافظة ومواد مسرطنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي والبروستاتا وغيرها.

يمكن الوقاية من أمراض السرطان عن طريق اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة الصحية، حيث أن التغذية الصحية تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الفرد والوقاية من الأمراض المزمنة، لذا يجب الانتباه لنمط الحياة الصحي وإتباع نظام غذائي صحي يتضمن التوازن بين العناصر الغذائية المهمة للجسم.