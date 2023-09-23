نقيب تمريض السويس تكشف تفاصيل حصارهم 101 يوم بعد الحرب

كشفت سيدة مبارك، نقيب التمريض بالسويس، عن تفاصيل حصارهم بـالسويس لمدة 101 يوم بعد حرب أكتوبر، مؤكدة أن أهلها لم يكونوا يعرفون أي شيء عنها.

وقالت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، إن يوم 22 أكتوبر 1973 كانت هناك ثغرات دخل منها اليهود مثل طريق الزيتيات بالسويس ودخلوا الأربعين بالدبابات والمقاومة الشعبية والجيش والفدائيون تصدوا لهم وكانت ملحمة كبيرة.

أصعب المواقف وقت الحصار

وأضافت، أن الدبابات بعدما دخلت السويس خرج شعب السويس والجيش ودمروا الدبابات أمام قسم الأربعين، مؤكدة أنهم كانوا محاصرين داخل المستشفى، ومن المشاهد الصعبة التي شاهدتها الدكتور محمد أيوب، وحدث له نزيف في المعدة والكثير من الناس تبرعت له بالدم وكان وقتها أخبر أهله أن الطريق تم فتحه وأنه سيعود فجرًا، ولكنه استشهد في تمام الخامسة فجرًا وكانت أول سيارة خرجت كانت السيارة التي تحمل جثمانه.

وأكدت أن الجميع لم يعودوا لمنازلهم ولكنهم حضروا جنازة الدكتور "أيوب" أولًا بمحافظة الشرقية وبعدها عادوا لأهاليهم بعد حصار 101 يوم.