السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى قائد وزعيم وطنى نهض بمصر فى أصعب الظروف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، تعمل الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جاهدة للنهوض بمصرنا الغالية، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، وظهر ذلك على أرض الواقع بعد أن أحدثت الدولة تقدما ملحوظا في كافة الملفات، خاصة ملف السياسة الخارجية المصرية الذي تمكنا من خلاله إلى إعادة مصر لمكانتها المعروفة إقليميا ودوليا، وتكوين صداقات جديدة مع مختلف دول العالم، ما جعلها شريكا أساسيا في كل الاحتفالات والمؤتمرات العالمية.

وأضاف "شكيب" في تصريحات صحفية له، اليوم، أن الرئيس السيسي منذ أن تولى حكم مصر وهو يعمل ليل نهار للنهوض بالوطن، رغم التحديات والصعوبات والصراعات الإقليمية والعالمية، وهذا لم نشهده من قبل في تاريخ الدولة المصرية، ما يؤكد حكمة القيادة السياسية التي تعشق تراب الوطن.

وأعلن عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، دعمه وتأييده لـترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لولاية رئاسية جديدة، وخوض انتخابات الرئاسة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وتابع النائب رفعت شكيب: "إن الرئيس السيسي قائد وزعيم وطني، نهض بمصر في أصعب الظروف، ولولاه ما وصلت مصر إلى ما هي عليه الآن من استقرار وتنمية". 

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برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى بتعميق التصنيع المحلى تنعكس على دعم وتطوير القطاعات

النائب رفعت شكيب مجلس النواب لرئيس السيسي التطورات الإقليمية والدولية السياسة الخارجية المصرية

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