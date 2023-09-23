ورشة أداء الممثل تستهل أعمالها على هامش الإسكندرية المسرحي الدولي

بدأت اليوم على هامش الدورة ١٣ من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي أعمال ورشة أداء الممثل عن طريق الموسيقى والغناء للمدرب الموسيقي كريم عرفة، وبدأت الورشة بالتعرف على المتدربين ثم انتقلت إلى اختبار صغير للتعرف على أصوات المشتركين.

ووجه المدرب بعض الأسئلة للحضور خاصة الموسيقيين،ثم بدأ المحاضرة بشرح الأدوات الذي يجب أن يهتم بها ويركز بها "الممثل" أو "المغني".

وقال كريم عرفة، إنه يجب الاستعداد بتنظيم التنفس للمصداقية سواء في الحوار أو الغناء شارحاً كيفية تنظيم التنفس، مفسراً أنه كلما كانت مساحة الهواء أكبر كلما كانت مساحة كلما كان التنفس أطول مما يجعل الصوت الخارج أفضل للممثل ويكون قادراً على الاستعداد للتحدث في أي وقت.

وبعد الانتهاء من الجزء النظري تم الانتقال للأداء العملي تطبيقاً للتنفس الصحيح وتنظيم التنفس وثاني أهم الأدوات التي ذكرت هي "الإرسال والاستقبال" ( التحدث والسمع).

حفظ منولوج لتقديم مشهد قصير



واختتم اليوم الأول من الورشة بطلب من المتدربين "حفظ منولوج لتقديم مشهد قصير" وطلب المدرب "كريم عرفه" تدريب منزلي وهو الوقوف في وضعية الركوع وهي ان يكون الصدر منحني للأمام والظهر مستقيم ووضع اليد علي الصدر والأخرى على البطن والتنفس بشكل منظم وانتهي اليوم بتدريب عملي على السلم الموسيقي.

وتم اختيار ثلاث عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من (مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة)

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي بقيادة تنظيمية للفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان وتأسس المهرجان عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين ولكن ضعف الإمكانيات كان يعرقل أحلامهم، وصرح بذلك تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان.