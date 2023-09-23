استقرار أسعار الغاز الطبيعى العالمية على ارتفاع لتسجل 2.649 دولار

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، اليوم السبت، استقرارًا مع ارتفاع طفيف خلال التعاملات لتسجل 2.649 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وكشفت تقارير صحفية عن ارتفاع أسعار عقود الغاز الطبيعي الآجلة تسليم أكتوبر في الولايات المتحدة خلال بنسبة 0.33% عند مستوى 2.741 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قبل صدور مخزونات الغاز الأمريكية مباشرة، وبعد صدور البيانات قلصت أسعار الغاز الطبيعي أرباحها إلى 1.79% مسجلة 2.728 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

فيما ارتفعت العقود الآجلة الهولندية للغاز الطبيعي - وهي معيار أسعار الغاز الأوروبية - بنسبة 3.74% إلى 35.8 يورو لكل ميجاواط ساعة.

فيما أكدت معلومات الطاقة الأمريكية أن المخزونات المحلية من الغاز الطبيعي ارتفعت بمقدار 33 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر، وكان هذا ارتفاعًا عن زيادة الأسبوع السابق البالغة 32 مليار قدم مكعب، لكن أقل من تقديرات السوق البالغة 43 مليار قدم مكعب قدم، وفي المجمل، بلغت إمدادات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي 3.148 تريليون قدم مكعب، بزيادة 462 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي، كما أنها تزيد بمقدار 222 مليار قدم مكعب عن متوسط الخمس سنوات البالغ 2.926 تريليون قدم مكعب.